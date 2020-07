Occhio alla truffa: falso dipendente Enel deruba due anziani

Si è presentato come procacciatore di contratti per conto di Enel, ma non lo era. E non lo erano nemmeno i contratti che ha fatto firmare ad alcuni anziani, prima di derubarli. La polizia ha arrestato un 21enne di nazionalità moldava che lunedì pomeriggio ha derubato alcuni pensionati a Mestre.

Il giovane è stato fermato in via Castellana dagli agenti della squadra volanti, allertati da una delle vittime, un'anziana che solo dopo che lui se n'era andato si è accorta che le aveva rubato la borsa. Nonostante il truffatore abbia cercato di confondersi tra i passanti, i poliziotti lo hanno rintracciato e bloccato. Il 21enne aveva con sè 125 euro presi dalla borsetta della signora e una serie di contratti (falsi) stipulati nelle ore precedenti a casa di altri anziani che un suo complice aveva derubato. Sono in corso indagini per identificare anche il «collega» del 21enne.