Sputa la dose di eroina dalla bocca e la vende al cliente: pusher fermato e denunciato

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della polizia locale di Venezia, impegnati in un servizio sul territorio, hanno denunciato per spaccio un 29enne nigeriano senza fissa dimora in possesso di permesso umanitario. L'uomo era stato sorpreso a cedere una dose di eroina.

Compravendita di eroina

Quando gli agenti hanno visto un noto tossicodipendente della zona appartarsi con fare sospetto con un uomo di probabile nazionalità nigeriana, hanno subito capito i motivi dell'incontro ravvicinato. Nei secondi successivi hanno avuto la conferma ai propri sospetti: l'acquirente ha preso in mano i soldi e li ha consegnati al pusher, che ha sputato di bocca la dose di eroina consegnandola al cliente. A quel punto gli agenti hanno fermato il tossicodipendente nel sottopasso pedonale, mentre una pattuglia di rinforzo ha bloccato e identificato lo spacciatore, prima di denunciarlo all'autorità giudiziaria. Per il cliente, invece, sono scattati la sanzione amministrativa e il daspo urbano per 48 ore.