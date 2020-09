Scambio di cocaina, pusher denunciato. Per il cliente multa di 450 euro e daspo

Dopo essere stato avvicinato da un tossicodipendente, gli ha consegnato un involucro con della cocaina in cambio di denaro. Non si è reso conto, però, che c'erano gli agenti della polizia locale ad osservarlo. Protagonista, uno spacciatore nigeriano che venerdì pomeriggio è stato denunciato.

Il giovane è stato fermato in via Aleardi a Mestre dopo la segnalazione di alcuni residenti che da giorni lo notavano in zona. Subito dopo lo scambio di cocaina con il cliente, trevigiano, il pusher è stato bloccato e denunciato. Per il cliente, invece, sono scattati il daspo urbano e una sanzione di 450 euro.