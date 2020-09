Spaccia eroina in cambio di denaro e di un paio di cuffie bluetooth, arrestato

Vende due dosi di eroina in cambio di denaro e di un paio di cuffie bluetooth, poco dopo viene arrestato. Protagonista, un 29enne di origini nigeriane, E. B. Il pusher, sabato pomeriggio, è stato notato in via Dante, a Mestre, dagli agenti della polizia locale mentre, in sella a una bici, avvicinava due tossicodipendenti. In un primo momento il 29enne ha consegnato un involucro in cambio di alcune banconote, poi, prima di allontanarsi, si è avvicinato al secondo cliente, al quale ha ceduto una dose di eroina solo dopo aver ricevuto da quest'ultimo le cuffie bluetooth che indossava.

Subito dopo lo scambio E. B. ha imboccato la strada in direzione Mestre ma è stato bloccato da una pattuglia del nucleo cinofilo all'intersezione di via Montello, mentre la radiomobile del pronto Impiego ha fermato i due tossicodipendenti, diretti verso il sottopasso ciclopedonale. Ad entrambi è stata contestata la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed è stato notificato un ordine di daspo per 48 ore, oltre a una sanzione di 450 euro. Lo spacciatore con sè aveva un'altra dose di eroina e 400 euro. E' stato quindi arrestato e lunedì mattina è comparso davanti al giudice che ha disposto l'obbligo di firma in attesa del processo.