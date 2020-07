Vende eroina a una quindicenne: arrestato

Un ventiquattrenne di nazionalità nigeriana è stato arrestato ieri dalla polizia locale, nella zona di piazzale Bainsizza, a Mestre, dopo aver venduto eroina a tre ragazzini: una 18enne di Camposampiero e un 17enne e una 15enne, residenti entrambi nel Veneto Orientale.

L'ennesimo blitz antidroga compiuto nel quartiere Piave è scattato verso le 16, dopo che una pattuglia in borghese ha notato il gruppo dei ragazzi insieme al pusher, arrivato da loro in sella ad una bicicletta. In cambio di denaro, ha ceduto due dosi di droga, che teneva nascoste in bocca, dirigendosi poi verso il sottopasso ciclopedonale di via Dante, doveva è stato intercettato da una pattuglia che nel frattempo era stata allertata via radio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tre giovani sono stati a loro volta fermati e identificati: la 15enne, che è stata poi riaffidata alla madre, giunta in treno a Mestre, in tarda serata, nascondeva anche lei l'eroina appena acquistata in bocca. Il pusher è stato trasferito in carcere a Venezia. Il giovane vanta già arresti e denunce per spaccio oltre che per vari altri reati (violazione di domicilio, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale): nel maggio scorso era stato già arrestato, in quel caso a Marghera, dalla polizia locale.