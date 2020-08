In casa ha una serra di marijuana, denuncia per un 21enne

I militari dell'Arma di Mestre, coadiuvati dal Nucleo cinofilo della polizia locale di Venezia, hanno trovato in caso di un giovane italiano, B.N. di 21 anni, una piccola ma organizzata serra per la coltivazione domestica della marijuana. Per il ragazzo, al termine delle formalità di rito, è scattata la denuncia in stato di libertà per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La serra di marijuana in casa

Quando i carabinieri hanno suonato alla sua porta, il giovane si è dimostrato particolarmente sorpreso, ma non ha potuto fare molto per nascondere la piccola serra ai militari e ai due cani della Cinofila che già stavano puntando uno stanzino. Al suo interno c'erano quattro piantina in fase di crescita, oltre a un kit completo per la coltivazione: lampade, filtri, ventilatori, timer, essicatori e sacchetti di sementi pronte per per essere piantate. Inevitabile, per il ragazzo, la denuncia.