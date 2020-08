Preso pusher con 16 dosi di eroina negli slip

La polizia locale di Venezia ha arrestato ieri pomeriggio, nel quartiere Piave, per spaccio di sostanze stupefacenti, un ventenne tunisino. Gli agenti, in abiti civili, si trovavano nell'area verde di via Sernaglia quando hanno sorpreso il ragazzo mentre mostrava ad un suo connazionale un involucro, che poi aveva riposto all'interno dei suoi slip.

Eroina nascosta nelle mutande

Presupponendo che il pacchetto contenesse stupefacenti, gli operatori in borghese hanno allertato immediatamente la pattuglia Cinofila, che si è portata sul posto per sottoporre a controllo il giovane, che in effetti è risultato avere con sé 16 dosi di eroina, pronte per lo spaccio. Il ventenne è stato così dichiarato in arresto e trattenuto presso la cella di sicurezza per essere sottoposto oggi al giudizio direttissimo: contro di lui non risultano precedenti penali in materia.