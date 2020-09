Ex Umberto I, il Pd pensa a una cittadella per i bambini. Il comitato rifiuta abbattimenti

Meno due giorni alla presentazione del progetto, da parte del sindaco Brugnaro, sull'area ex Umberto primo, sede del vecchio ospedale nel cuore di Mestre diventato "buco nero", dopo il fallimento della società Dng che l'avevo comprato. Le aste andate deserte dopo il 2007, l'amministrazione lontana dall'idea di acquistare i terreni, oltre 4 ettari, e rilanciarli, il degrado sempre più evidente e qualche occupazione dimostrativa all'ex sede del Cup. Poi la svolta, a luglio 2019. Una nuova asta fallimentare è stata allestita, la società immobiliare Dream House Mestre si presenta ormai persuasa di non avere concorrenti; a sorpresa compare la seconda offerta del patron dei supermercati della catena padovana Alì: Francesco Canella. Oltre un centinaio i rilanci durante la gara, a colpi di 50 mila euro alla volta. Infine Alì si aggiudica l'ex Umberto I per 26 milioni e mezzo. Poi il silenzio. Il comitato ex Umberto I chiede alla proprietà di far sapere le sue intenzioni su quei terreni, che ancora tanto valore affettivo conservano per chi nel '900 aveva visto la solidarietà dei veneziani contribuire a fare di quel luogo un riferimento per la salute di tutti i veneziani.

Nel corso dei mesi emerge qualche indiscrezione: si parla della nascita di un supermercato, di complessi a destinazione commerciale, di un albergo e di strutture residenziali. Canella fa sapere di aver affidato il progetto a un archistar, il portoghese Joao Nunes, ma per il comitato questo non dà garanzie. Sabato mattina è entrato in campo il Partito Democratico. Il candidato consigliere Giuseppe Saccà ha presentato su quell'area il piano di una cittadella per bambini e ragazzi, con laboratori, spazi ricreativi e ludici vicino al polo sportivo di via Olimpia, porta del sistema ferroviario metropolitano regionale (sfmr) che avrebbe dovuto collegare la terraferma veneziana con la Città metropolitana. Il legame con le associazioni il Comune lo creerebbe «attraverso bandi per l'affidamento dei servizi, pluriennali, di ampio respiro, per attrarre investimenti e programmazioni a lungo termine. Serve il dialogo con i progettisti, con la proprietà e con la cittadinanza, quello che è mancato», dice Saccà. «Si rischia l'ennesimo centro commerciale calato dall'alto, che alimenta la speculazione immobiliare senza una ricucitura di questo centro con piazza Ferretto e con il Candiani - afferma il consigliere Nicola Pellicani - Il Comune spende 6 milioni per comprarsi il Toniolo e tirare fuori dai guai economici Ive, quando quei soldi potevano essere utilizzati per i servizi e progettare spazi per la cittadinanza», afferma. C'è il problema degrado: «lasciato a se stesso questo posto è diventato punto di spaccio, iniziano alle 7 e mezza del mattino - dice la candidata in munucipalità del Pd Mila Trevisan - . Qui è mancata prevenzione, riduzione del rischio e anche urbanizzazione».

Dura Monica Coin del comitato ex Umberto I. «Non tolleriamo l'abbattimento di manufatti e padiglioni che riportano a Castelvecchio», la struttura di epoca medievale sopra cui è sorto l'ospedale e di cui è rimasto in vita il ponte. «Chiederemo un sopralluogo della Soprintendenza perché qui non ci sono vincoli - continua Coin - Se dovessero emergere reperti di valore archeologico, non ci potranno essere abbattimenti - dice, e aggiunge - il privato, nel corso del piano degli interventi comunale per la realizzazione del parco del Marzenego, ha subito una riduzione del proprio diritto sull'area ma in cambio ha acquisito crediti edilizi. Escludiamo ci possa essere un recupero dei crediti nei padiglioni (8.500 metri quadrati) o nell'ettaro di verde. Già per anni è stato tolto alla cittadinanza l'utilizzo del patrimonio pubblico. E non comprendiamo la concessione in comodato d'uso al privato dell'area per il parcheggio».