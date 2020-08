Arrestato spacciatore di eroina, cliente multato

La polizia locale ha arrestato uno spacciatore nigeriano al termine di un'operazione martedì pomeriggio. Intorno alle 16, nella zona compresa tra via Piave, via Dante e via Cappuccina, una pattuglia ha notato il contatto tra il pusher, già finito nei guai nei giorni scorsi, con un cittadino italiano. Dopo un breve colloquio tra i due, gli agenti hanno assistito alla consegna da parte dello spacciatore di tre ovuli contenenti eroina in cambio di una banconota da 50 euro. A seguito dello scambio il tossicodipendente è stato bloccato da una pattuglia e costretto a consegnare le dosi appena acquistate, pari a 1,8 grammi di eroina.

All'uomo è stata inflitta una sanzione per detenzione di sostanze stupefacenti e notificato un daspo per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana. Nel frattempo alcuni agenti in borghese hanno continuato a seguire i movimenti del cittadino africano, G. E. di 22 anni, e lo hanno raggiunto all'uscita del sottopasso che congiunge viale Stazione a via Rizzardi, a Marghera. L'uomo è stato trovato in possesso dei 50 euro e quindi arrestato e accompagnato nella struttura di accoglienza Città Solare, a Mira, come disposto dalla procura. Martedì mattina, al termine del processo per direttissima, per il nigeriano è scattata una condanna a 6 mesi e il divieto di dimora nel comune di Venezia.

Sempre ieri pomeriggio, a Mestre, gli uomini della polizia locale hanno multato per detenzione di sostanze stupefacenti un cittadino italiano, S. Z. di 53 anni, sorpreso a fare uso di droga nelle vicinanze di via Tasso. Alla vista degli agenti ha tentato invano di nascondere la droga, risultata poi essere eroina.