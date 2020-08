Ladro di biciclette arrestato in via Dante: aveva rubato mountain bike da 500 euro

Stavano intervenendo in via Dante dove alcuni colleghi avevano appena sorpreso un cittadino nigeriano spacciare dell'eroina ad un tossicodipendente del posto, quando all'altezza di via Carducci si sono accorti di un uomo intento ad armeggiare sul lucchetto di una bicicletta parcheggiata su una rastrelliera vicino alla fermata Actv. Il ladro, un 40enne romeno senza fissa dimora, dopo pochi secondi era riuscito ad avere ragione del lucchetto con un trancino e allontanarsi in sella alla bici, del valore di circa 500 euro.

Arrestato in flagrante

L'uomo non aveva però fatto i conti con gli agenti della polizia locale, che dopo qualche secondo l'hanno fermato all'altezza di via Felisati e arrestato per furto pluriaggravato in flagranza di reato. Gli uomini della Cinofila hanno sequestrato il trancino e stretto le manette ai polsi all'uomo. Al termine della direttissima di questa mattina, il 40enne è stato condannato dal giudice a 2 mesi e 20 giorni di reclusione con pena sospesa, e al pagamento di una sanzione di 200 euro.