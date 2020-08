Ladro maldestro fa troppo rumore nel bar: arrestato

I residenti, in piena notte, sono stati svegliati da alcuni forti rumori e hanno chiamato la polizia. Gli agenti, una volta arrivati per controllare, hanno notato un uomo che cercava di portare via da un locale un apparecchio elettronico cambia-soldi e lo hanno fermato. E' stato arrestato la scorsa notte I.C., 31enne di origini moldave, sorpreso mentre cercava di commettere un furto al bar Jolly di piazzale Zendrini a Mestre.

Il ladro ha abbandonato a terra un grosso piede di porco e ha tentato di scappare, ma non ci è riuscito. Dopo un breve inseguimento a piedi, infatti, è stato bloccato. I poliziotti intervenuti hanno accertato che il 31enne, dopo aver aperto un varco nella muratura sottostante una delle vetrate del bar, era entrato all’interno e aveva tentato di trascinare fuori il dispositivo cambia-soldi, senza però riuscirci in quanto risultava incatenato al pavimento.