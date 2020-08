Scivola sul drink e si frattura il polso: dopo 8 anni sarà risarcita con 40mila euro

Era scivolata sul drink sparso sulla pista da ballo, la successiva caduta le aveva causato la frattura del polso. La disavventura era continuata peggio: i titolari del locale in provincia di Treviso negavano ogni responsabilità, non riconoscendole un euro d’indennizzo. Dopo 8 anni una 64enne mestrina assistita ha vinto la sua battaglia: il tribunale di Treviso ha giudicato responsabile dell’accaduto la società che gestisce l’esercizio, condannandola a risarcirla con oltre 40mila euro.

La notte di ferragosto del 2012 la donna si era recata in compagnia di amici nel locale per passare una serata di festa. Durante un ballo in una delle piste è scivolata su una chiazza di liquido, verosimilmente del drink rovesciato da un altro avventore, che aveva reso la superficie insidiosa. Una caduta rovinosa, la donna si è fratturata il polso destro e il quinto metatarso del piede destro, con tutte le conseguenze del caso: gesso, lunga inattività, visite, fisioterapia e un’invalidità permanente residuata quantificata nell’11%.

Risarcimento da 40mila euro

La 64enne è stata costretta ad adire le vie legali. Per essere assistita, la donna si è affidata a Studio3A che ha tentato di tutto per trovare un accordo stragiudiziale con la gestione del locale, la quale però ha frapposto un muro. Il 3 luglio 2020, dopo 8 anni, il giudice ha emesso la sentenza dando ragione piena alla danneggiata, rigettando le ricostruzioni alternative, «secondo cui la 64enne sarebbe caduta da una cassa acustica poggiata al pavimento su cui era salita per ballare». Il giudice ha quindi determinato il risarcimento dovuto in oltre 40mila euro tra danno biologico, patrimoniale, interessi al tasso annuo del 3% e refusione delle spese di lite.