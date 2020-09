Nuova denuncia per il finto capitano dei carabinieri

La notizia di ieri, relativa alla denuncia di una donna di origini siciliane di 43 anni, M.A.M., per truffa, estorsione e circonvenzione di incapace, che si era qualificata per appartenente all’Arma dei carabinieri, ha portato alla luce una nuova realtà. Dopo la lettura degli articoli, al comando di Mestre si è presentata una nuova vittima, caduta a sua volta nelle grinfie del “finto capitano dei carabinieri”.

Le indagini hanno permesso di accertare che la donna, che si spaccia per capitano dei carabinieri del Ros, è ben conosciuta dai residenti della zona del della Bissuola. La sua popolarità è tale che una signora che si era rivolta a lei per avere delucidazioni sulla situazione famigliare che una sua amica straniera stava attraversando. L’interessamento alla vicenda è stato immediato, non tanto per raggiungere la soluzione del problema, quanto per poter spillare denaro alla sua nuova vittima. Infatti a più riprese, la vittima avrebbe consegnato somme di denaro per circa 1.250 euro sui 2.500 pretesi, naturalmente senza che i problemi della sua amica trovassero riscontro alle numerose “menzogne” inventate ad hoc. L’appello dal comando di via Miranese è che chiunque possa aver subìto analoghi fatti li denunci.