Concluso un altro "pezzo" della rete ciclabile del bosco di Mestre

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale lungo la strada provinciale 40, via Altinia, a Favaro Veneto. Il percorso, realizzato tra il bosco Zaher e via Altinia, consentirà a chi usufruisce del parcheggio del bosco Zaher di raggiungere in sicurezza la nuova pista ciclabile che collega Favaro Veneto a Dese, realizzata sull'altro lato della strada e il vicino bosco di Mestre. Ad occuparsi dei lavori è stata la Città metropolitana di Venezia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un percorso in misto stabilizzato in aggregati naturali, parallelo alla strada provinciale tra il fosso di guardia e il bosco Zaher, lungo 150 metri e largo 2. Inoltre è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale luminoso con segnaletica orizzontale ad elevata rifrangenza e una staccionata di protezione in materiale innovativo a bassa manutenzione. Il costo dell’intervento ammonta a 40mila euro.