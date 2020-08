I positivi alla Scuola dei Battuti «sono 22»

Ultimi dati dall'Antica scuola dei Battuti, sabato primo agosto, sui contagi Covid nella casa di riposo: «22 i positivi». Sono stati fatti altri 69 tamponi, 5 ai residenti e 64 ai dipendenti: dal 29 luglio sono in tutto 680 quelli somministrati, tra residenti e dipendenti diretti e delle ditte esterne. Di questi risultano positivi al primo agosto 22 casi, di cui 16 ospiti residenti e 6 lavoratori». L'Ipav di Mestre ha scoperto alla residenza per anziani i primi contagi il 29 luglio scorso, quindi è scattato il piano sanitario per tracciare e limitare i contagi e monitorare i contatti. «I 22 tamponi positivi appartengono allo stesso reparto, questo sembra significare - scrive la direzione Ipav - che il contagio sia stato circoscritto e isolato».

I tamponi refertati dal laboratorio dell'Ulss3 sono 658, dei quali 247 il 29 e 30 luglio, 343 il 31 luglio e 90 sabato 1 agosto. «Il servizio igiene e sanità pubblica ha avviato i contatti con i dipendenti positivi, posti in isolamento fiduciario non appena ricevuto l’esito del tampone, per effettuare la verifica dei possibili contatti stretti». Sabato pomeriggio, nel secondo aggiornamento quotidiano del bollettino di Azienda Zero, risultano in provincia di Venezia ancora 8 casi positivi come al mattino e il totale è 145. Nessun ricovero in terapia intensiva, sei in area non critica. In Veneto sono salite a 1000 le persone contagiate dal Coronavirus.