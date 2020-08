Individuato il "pirata" sospettato di essere scappato dopo aver investito un ragazzo

In poche ore le pattuglie della polizia municipale hanno rintracciato un uomo di 35 anni che è sospettato di aver investito un ragazzo in bicicletta ed essere fuggito senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto ieri sera a Campalto, in via Passo Campalto: un gruppetto di quattro ragazzi, tutti sui diciott'anni, stava percorrendo la via sul marciapiede, in direzione di via Orlanda, quando un'automobile proveniente dalla parte opposta è andata fuori controllo ed è piombata contro i ciclisti, colpendone uno.

L'automobilista a quel punto è uscito dalla macchina e si è allontanato a piedi, abbandonando lì il veicolo semidistrutto. Nel frattempo i diciottenni si sono occupati di chiamare il 118 e soccorrere l'amico ferito, il quale fortunatamente non ha riportato conseguenze troppo serie: contusioni per una prognosi di una decina di giorni, salvo complicazioni.

La vicenda ha avuto subito una certa eco in paese. Le pattuglie del reparto motorizzato hanno svolto delle veloci indagini e identificato il probabile pirata della strada, un uomo del posto, operando nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto. Nei prossimi giorni saranno svolti ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici. Se i fatti saranno confermati, l'uomo potrebbe rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso.