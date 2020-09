Bretella di Campalto, Lipu: «Alberi più grandi per la mitigazione»

La Lega italiana protezione uccelli punta il dito a Campalto contro le «barriere di mitigazione ambientale insufficienti nel tratto della bretella di via Orlanda. Personale volontario dell’associazione ha avuto modo di verificare come l’opera viaria presenti elementi di mitigazione non corrispondenti al progetto originario del rendering esposto alla cittadinanza prima dell’esecuzione dei lavori».

Alberi di diametro e dimensioni della chioma insufficienti, scrive Lipu, «la cui gran parte soggetta a moria per seccume dal caldo estivo, le siepi praticamente inesistenti, il terreno di riporto inadatto alla dimore di nuove piante». Lipu chiede «la messa a dimora di alberature di dimensioni adeguate, sempreverdi», e suggerisce di far coprire le murature della strada con hedera helix, «un rampicante autoctono che ha dimostrato efficaci funzioni di assorbimento di polveri sottili ed altri inquinanti. Altresì si richiedere al Comune di attivarsi per tutelare i tratti di vecchie siepi presenti nell’area». Infine, l’opera, secondo la Lipu, non mette a disposizione passaggi via terra per animali, costituendo un elemento di frazionamento dell’habitat, a scapito della biodiversità». (Foto sotto l'hedera helix).