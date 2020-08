Si masturba in autobus di fronte ad alcune ragazzine, arrestato

Alla vista di alcune minorenni, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi. Il tutto di fronte a loro, e davanti agli altri passeggeri. E' finita con l'arresto la sgradevole esibizione di N.O., triestino di 38 anni, fermato sabato sera dai carabinieri a bordo dell'autobus Mestre Centro.

L'uomo, che era salito in zona commerciale Porte di Mestre, durante il fatto è stato filmato dalle ragazzine, una delle quali ha subito avvisato l'autista. Sono stati informati i carabinieri e il conducente, arrivato in zona via Martiri della Libertà, è stato costretto a interrompere la corsa in quanto il 38enne, che si era spostato verso il centro del mezzo, ha richiesto insistentemente l’apertura delle porte.

Improvvisamente ha afferrato il martelletto di emergenza e ha infranto uno dei finestrini del bus, lanciandosi fuori per fuggire. Il tentativo è durato poco, perchè i carabinieri lo stavano aspettando. E' scattato quindi l'arresto.

