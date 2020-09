Bugliesi incontra i titolari del “Libro con gli Stivali”, Bettin: «Serve una svolta nelle politiche urbane»

E’ un gesto importante, quello di Michele Bugliesi, nuovo presidente della Fondazione Venezia che gestisce l’M9, che ha incontrato i titolari del “Libro con gli Stivali”, scenario di una rissa avvenuta tra giovani nei giorni scorsi, alcuni dei quali hanno minacciato il personale. «Quello di Bugliesi è il segnale della nuova volontà di M9 di connettersi alla città, che ne ha un gran bisogno - dice Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità di Marghera -. Proprio l’aggressione al “Libro con gli Stivali” lo conferma. Vi si intrecciano tutti gli elementi di crisi di questo momento, che la pandemia aggrava, ma che durano da tempo: negozi vuoti, centro città senza veri investimenti pubblici che non siano effimere manifestazioni».

L'episodio della rissa, con l’ennesima violenza da parte di giovanissimi, secondo Bettin «dimostra come una politica fatta quasi solo di esibizioni muscolari (si fa per dire) non ottenga risultati, poiché servirebbero strategie integrate di prevenzione-repressione- educazione-recupero che la giunta Brugnaro non sa neanche concepire. Serve una svolta nelle politiche urbane, sociali, educative, culturali: un’altra idea di città, qualificata e forte».