Al tavolo sulla Zes il progetto ferroviario tra stazione di Mestre e aeroporto Marco Polo

La Zes, zona economica speciale, entra anche nell'agenda dell'organizzazione sindacati autonomi di base dell'area metropolitana di Venezia che, oggi, ha organizzato a Mestre un incontro, promosso dal centro culturale Giovanni Klaus Koenig, per presentare i progetti ferroviari per lo sviluppo della portualità veneziana: il primo prevede una nuova uscita ferroviaria per le merci da Porto Marghera collegata con la linea Venezia-Milano e la Linea dei Bivi per Udine e Trieste. Il secondo prefigura la creazione di un anello ferroviario tra la stazione di Mestre e l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Al tavolo il sindaco Luigi Brugnaro, il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese e il presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino Musolino. Al tavolo il segretario confederale Orsa, Ezio Ordigoni, e il segretario Orsa ferrovie Venezia, Valentina Invaso, oltre l'assessore al Territorio della Regione Cristiano Corazzari.

La Zes e l'unità

Sulle grandi potenzialità dell'area di Venezia e Rovigo si è concentrato l'intervento di Marinese, che ha evidenziato la crescita importante dell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, realtà a grande vocazione industriale, ma anche manifatturiera e del terziario, che insieme a Treviso e Padova contribuisce al 50% della ricchezza prodotta in Veneto. Della Zona economica speciale come volano per il Veneto e moltiplicatore dell'economia hanno parlato Corazzari e Musolino, sottolineando le positive ricadute sul territorio dell'istituzione della Zes, dalla crescita degli investimenti al conseguente aumento dei posti di lavoro. «Solo restando uniti possiamo portare a casa risultati, come l'istituzione della Zes - ha detto il sindaco Brugnaro - . A Porto Marghera abbiamo una delle più grandi aree industriali del Paese, che trarrebbe sicuramente beneficio dagli investimenti che la Zes può attrarre. Serve una città ancora più grande e compatta, serve ragionare per interessi comuni, non per simpatie o antipatie personali».

Retroporto

«Zes e via della Seta ci danno l’opportunità di abbinare alla nostra inclinazione manifatturiera quella al terziario - dice Marinese -. Uno dei limiti dell’Italia, dal punto di vista strutturale, è l’assenza di retrobanchina. Il nostro territorio, invece, presenta ettari di retroporto disponibili. Non siamo favorevoli al consumo di suolo, ma chiediamo di poter riqualificare le aree industriali di Venezia e Rovigo». Sulla Zes «sono stati presentati numerosi emendamenti – ha aggiunto Marinese –. Ci aspettiamo che il governo dia seguito al percorso svolto finora. Le risorse ci sono e si trovano nel Fondo di Coesione, come peraltro è avvenuto nella legge di Stabilità di quest’anno. Fare la Zes – ha concluso – significa fare il bene di un intero territorio».