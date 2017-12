Zampa di cane mozzata su un albero della Bissuola: "Nel mirino le attività antidroga"

Il comandante della polizia locale, Marco Agostini, ha apertamente parlato di un possibile gesto intimidatorio nei confronti del Corpo di Venezia, che si aggiungerebbe, sempre se il dolo venisse confermato, all'incendio che la mattina di Natale ha distrutto un'auto di servizio a Favaro Veneto. In entrambi i casi, che si sono verificati nelle stesse ore, sono intervenuti anche i volontari dei Rangers d'Italia, che di recente hanno firmato un protocollo ad hoc con il Comune.

Zampa mozzata

La seconda segnalazione, giunta da una cittadina, riguardava la presenza di una zampa mozzata di un cane su un albero del parco Albanese. E' spettato al Nucleo operativo zoofilo di Venezia accertare che si trattava proprio di una zampa. Alcuni dei frequentatori del Bocciodromo avrebbero dichiarato che la sua presenza perdurava da giorni. Subito è scattata la segnalazione alla polizia locale, che con le unità cinofile Kuma e Luna in zona hanno contribuito a sequestrare diversi chili di stupefacente nel corso dell'ultimo anno.

"Mai un caso del genere"

"Sono moltissimi i cittadini che ci segnalano situazioni di degrado ambientale e di possibili maltrattamenti di animali - afferma il capo nucleo, Davide Formentello - ma una segnalazione così macabra non l’avevamo ancora ricevuta". Tutta la documentazione sull'intervento è stata inoltrata al Comando della polizia locale, per gli ulteriori accertamenti. "Nei prossimi giorni i nostri agenti, formati comunque per gestire eventi che implicano funzioni di polizia giudiziaria, continueranno a controllare le aree verdi circostanti e ad ascoltare come di consueto i cittadini che potrebbero fornire importanti indizi", si conclude la nota dei Rangers d'Italia.