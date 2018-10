Viva Piraghetto, terzo compleanno il 21 ottobre: festa con eventi stand e laboratori

Riceviamo e pubblichiamo

"Se arrivare al primo anno è stata una scommessa e al secondo una sfida, il terzo compleanno dell'associazione culturale Viva Piraghetto è un appuntamento che sa ormai di tradizione.

Un evento al quale sono invitati tutti i cittadini e le cittadine che con noi vogliano festeggiare un altro anno passato insieme, le tante attività organizzate, e soprattutto quelle che verranno.

Domenica 21 ottobre quindi ti aspettiamo al parco del Piraghetto per una festa di compleanno che durerà tutto il giorno: musica, laboratori, mercatino con prodotti originali, stand gastronomico, torta di compleanno e un programma ricco di sorprese per ringraziare tutti gli amici del parco con cui siamo arrivati sino a qui.

Dalle 11.00 il parco ospiterà il mercatino artigianale Viva Piraghetto.

Alle 16.30 pianteremo un albero alla memoria dell'amico Alessandro Muffato.

Alle 18.00 la festa chiuderà in grande con il concerto del gruppo musicale veneziano “La Mente di Tetsuya”: due ore di puro divertimento sia per l'ironia con cui sa proporre le canzoni dei cartoni animati giapponesi degli anni '70 e '80, sia per i costumi di scena che rappresentano i personaggi più amati dai bambini di oggi e di una volta.

Anche questa grande festa per il terzo anniversario di Viva Piraghetto si inserisce nel progetto che ha ispirato la nascita dell'associazione culturale: continuare a rendere il parco fruibile soprattutto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, creare eventi culturali di svago per famiglie e promuovere l'inclusione sociale.

Dall'articolo 31 della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC – Convention on the Rights of the Child): “Tutti i bambini devono essere trattati con umanità e rispetto: hanno il diritto di riposarsi, giocare, fare sport, esprimere la propria creatività e partecipare alla vita artistica e culturale del paese in cui vivono”.