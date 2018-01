Donna picchiata e derubata, "nel sottopasso altre persone, ma non sono intervenute" VD

Le immagini delle telecamere di sicurezza inchiodano i tre nigeriani responsabili di aver picchiato e derubato una donna sordomuta nel sottopasso di via Dante della stazione di Mestre. Altre persone sarebbero transitate di lì, ma nessuno è intervenuto: "Bisogna evitare il peggio, se vedete qualcuno in difficoltà chiamate le forze dell'ordine - questo l'appello del dirigente delle volanti Luca Miori - La sicurezza non è solo un bene che viene garantito da un'amministrazione, tutti abbiamo un ruolo, anche il cittadino. Quindi segnalate subito ai numeri di emergenza quello che sta succedendo".