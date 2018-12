Attraversa la strada, anziana investita in via Piave

Stava attraversando la strada quando un furgone l'ha travolta. Una donna mestrina di 84 anni è ricoverata all'ospedale in gravi condizioni dopo essere stata investita, giovedì mattina, all'incrocio tra via Piave e via Cavallotti a Mestre. Il conducente del veicolo, un 35enne, si è accorto troppo tardi della donna, che è stata trasportata all'ospedale Dell'Angelo con una frattura al bacino e alle costole. Per una decina di minuti il traffico è stato bloccato nella zona dell'incidente. Un autobus di Actv è stato deviato e subito dopo la polizia municipale, intervenuta per i rilievi, ha istituito il senso unico alternato. Per buona parte della mattinata sono stati registrati rallentamenti.

Il secondo incidente

Poco dopo, intorno all'ora di pranzo, si è verificato un un tamponamento a catena in via Da Verrazzano. Tre le auto rimaste coinvolte e quattro le persone che si trovavano a bordo, nessuna delle quali è rimasta ferita. Anche qui è stato istituito il senso unico alternato. La situazione è tornata alla normalità al termine dei rilievi lla polizia locale.