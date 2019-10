Travolto da un'auto, morto un uomo di 57 anni

Un uomo di 57 anni ha perso la vita giovedì all'ora di pranzo dopo essere stato investito da un'auto in via Orlanda, all'altezza della chiesa vecchia di Campalto. L'impatto è stato violento. La vittima è stata sbalzata sull'asfalto e i tentativi dei soccorritori di rianimarlo sono stati vani: l'uomo è deceduto in conseguenza ai traumi riportati. Sul posto il Suem 118 e la polizia municipale per i rilievi. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei vigili.