Prese di mira le auto parcheggiate, vetri spaccati nella notte

I ladruncoli colpiscono le auto parcheggiate in via Bissagola, a Mestre, rompendo i vetri alla ricerca di oggetti di valore. Così stamattina i residenti si sono ritrovati con veicoli danneggiati e, forse, oggetti spariti. Racconta una di loro: «È successo questa notte nel parcheggio di fronte al parchetto. Sono stati sfondati i finestrini di tutte le macchine parcheggiate lì: ne ho viste tre rotte, ma potrebbero essere di più. Hanno anche rubato alcune cose di valore all'interno». Stamane la mestrina è stata in commissariato per sporgere denuncia.