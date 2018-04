Venditrice aggredita alla Gazzera, sale la tensione: "Cittadini esausti, servono regole"

Una venditrice porta a porta aggredita alla Gazzera dalla sua interlocutrice, che non aveva gradito l'offerta di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e ha reagito in malo modo. Altri venditori minacciati o cacciati in malo modo da casa in diverse occasioni, sempre nella terraferma veneziana. A fare il punto della situazione è l'associazione Adico: "Il rapporto fra i commerciali che lavorano per società 'affiliate' a fornitori di energia elettrica e di gas e gli utenti è ormai del tutto deteriorato", fa presente il presidente Carlo Garofolini.

Situazione sempre più tesa

La situazione: "Quasi tutti i giorni riceviamo mestrini disperati, soprattutto anziani, che hanno ricevuto in casa la visita di venditori porta a porta i quali, grazie alla loro verve, hanno strappato firme senza che vi fosse una reale volontà o comprensione da parte del firmatario. Altre volte i venditori si presentano con il nome di una società invece appartengono a un'altra, altre volte ancora vengono stipulati contratti con firme false. In più tante aziende continuano a dire che a luglio ci sarà la completa liberalizzazione del mercato, senza specificare che si tratta di luglio 2019. E in questo modo creano il panico fra i clienti del mercato tutelato".

"La vendita va regolamentata"

A questo va aggiunto che le truffe ai danni degli anziani sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi anni, un dato che porta i residenti a essere sempre più diffidenti, con il dente avvelenato quando uno sconosciuto si presenta alla porta. Per non parlare delle continue telefonate dei call center. Insomma, continua Garofolini, "pur condannando fermamente qualsiasi atteggiamento intimidatorio, lanciamo un allarme perchè la situazione peggiorerà a causa della liberalizzazione che renderà più irruenti e insistenti i venditori e più intolleranti i cittadini. A Mestre Adico denuncia da tempo l'esistenza di un mercato selvaggio. Ci appelliamo all''Autorità garante della concorrenza e del mercato affinchè regolamenti queste forme di vendita troppo aggressive e anche le telefonate dei call center".