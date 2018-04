EdiliziAcrobatica, escrementi e danni: "Ci colpiscono perché siamo innovativi"

Due episodi che, secondo i responsabili di EdiliziaAcrobatica, realtà attiva nel mondo delle costruzioni a Mestre, avrebbero un chiaro sfondo intimidatorio nei loro confronti. Anzi i dubbi sul fatto che quegli escrementi e quei danni alle serrature della sede di via Verdi a Mestre siano proprio rivolti a questa specifica attività imprenditoriale sono stati fugati fin da subito, visto che il titolare dell'azienda, Lorenzo Scussat, titolare del franchising point Acrobatico, in precedenza avrebbe ricevuto alcune telefonate durante le quali, assieme a una serie di insulti, sarebbe stato "invitato" ad andarsene e a chiudere l'attività. Tutto è stato denunciato alle autorità.

"Non ci spaventano"

"I danni che abbiamo subito - commenta il titolare -, nello specifico l'imbrattamento delle saracinesche e la manomissione delle serrature in cui chi ha pensato di spaventarci ha versato della colla e spalmato degli escrementi, non ci spaventano, ma ci rinforzano nella certezza della rivoluzione che abbiamo introdotto nel mondo dell'edilizia, non utilizzando ponteggi o piattaforme, ma solo le nostre funi".

"Ci colpiscono perché siamo innovativi"

Il sospetto di Scussat è che i vandali abbiano deciso di entrare in azione proprio per mettere i bastoni sulle ruote a una realtà innovativa: "Sappiamo che chi ci colpisce lo fa perché la nostra tecnica lo spaventa - dichiara - i nostri risultati lo atterriscono. Ma noi non ci fermeremo e continueremo a lavorare ogni giorno per rendere più belli i palazzi mestrini e di ogni città in cui verremo chiamati".

