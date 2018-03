Va a prostitute in un appartamento: si ritrova minacciato da un uomo con un coltello

Non pensava di certo che il suo incontro con una prostituta potesse finire con un coltello puntato addosso. "Appuntamento" fuori dall'ordinario per un 33enne che, nel pomeriggio di mercoledì, ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo essere stato minacciato in un appartamento situato in zona Carpenedo.

"Torna con 200 euro"

L'uomo ha spiegato ai militari dell'Arma di essersi trovato di fronte a un cittadino magrebino (poi si scoprirà essere un 30enne pregiudicato) che, dopo pochi istanti dall'ingresso dell'ospite nell'alloggio, avrebbe preso la lama e gli avrebbe intimato di consegnargli i documenti e il telefono cellulare: "Ora esci e torni con 200 euro, altrimenti non riavrai più nulla", gli è stato sibilato. La vittima è uscita dall'alloggio e, al posto di andare a prelevare, ha allertato i militari dell'Arma, che hanno subito raggiunto l'appartamento finito nel mirino: dentro c'erano ancora prostituta e presunto aggressore, che aveva ancora nella sua disponibilità il telefono e i documenti. Quest'ultimo, in attesa di ulteriori accertamenti su eventuali giri illegali che coinvolgono l'abitazione, è stato denunciato per tentata estorsione.