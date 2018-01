Ubriaco si stende in mezzo al traffico in corso del Popolo a Mestre: interviene l'ambulanza

Con ogni probabilità era ubriaco fradicio, tanto da decidere per motivi che sa solo lui di stendersi sull'asfalto in pieno corso del Popolo a Mestre, rischiando di venire investito dai veicoli in transito. E' successo verso le 17.15 di martedì, quando un uomo dall'apperente età sui 40 o 50 anni ha causato un certo scompiglio con il suo comportamento decisamente fuori dall'ordinario.

Allarme cessato poco dopo

Sul posto è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, oltre che delle forze dell'ordine. Al momento dell'arrivo dell'ambulanza, però, l'uomo si era già alzato e si era allontanato a piedi, facendo perdere le sue tracce. Sul posto è stata segnalata anche una pattuglia della polizia locale, giunta sul posto per assicurarsi che l'intemperanza non si concludesse in tragedia.