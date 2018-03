La fake news corre veloce sulla Tangenziale: "Tutor in arrivo". Cav: "Sono tutte falsità"

La fake news corre veloce in Tangenziale, ma stavolta non si parla di automobilisti o di code. Nel mirino finisce una bufala che, come in passato, starebbe imperversando in questi giorni su whatsapp e social network: si legge che a breve saranno installati dei tutor sull'arteria mestrina in entrambe le direzioni di marcia. O meglio, si parla genericamente di "tangenziale", abbastanza per innescare un vespaio di polemiche tra i veneziani: il post si presenta in tutto e per tutto come una fantomatica "comunicazione di servizio" che avviserebbe gli utenti dell'imminente attivazione del sistema di controllo.

Ecco il messaggio-bufala

Per la precisione, il messaggio-bufala recita: “Nel mese di maggio verranno attivati in modo sporadico i rilevatori tutor in tangenziale in entrambe le direzioni, per poi entrare in modo definitivo dal mese di luglio. Funzionano in due modi, o come tutor o come e veri propri velox istantanei. Chi passerà nella corsia d'emergenza, verrà comunque fotografato”.

Cav: "E' tutto falso"

Ammesso che il fantomatico messaggio riguardi Mestre e la sua Tangenziale (che non presenta nemmeno una corsia d’emergenza), Cav precisa in una nota che si tratta di un falso: la società, che gestisce il sistema autostradale aperto, assicura infatti che non è in arrivo e nemmeno in previsione alcuna installazione di rilevatori tutor non solo in Tangenziale di Mestre, ma in tutta la tratta della A57 di propria competenza.