Banda di truffatori smascherata: poliziotti si fingono addetti della banca e li incastrano

La data e l'orario dell'appuntamento erano fissati, ma c'era la necessità di non mettere i sospetti truffatori in allerta. Per questo motivo gli agenti del commissariato di Mestre si sono finti cassieri e clienti di un istituto bancario situato nel centro della città e alla fine sono riusciti a incastrare una batteria di truffatori provenienti dal Napoletano. Per due di loro sono scattate le manette per possesso di documento falso valido per l'espatrio (per cui l'arresto è obbligatorio); per tutti e quattro i componenti del sodalizio, inoltre, una denuncia per truffa aggravata in concorso e per ricettazione.

Nome falso

Tutto inizia giovedì scorso, quando nella banca mestrina si presenta una donna che afferma di voler aprire un conto: l'addetta allo sportello si insospettisce. Il comportamento della donna ha qualcosa che non va e la dipendente decide di avvertire la polizia. Da un controllo del nominativo con cui la cliente si era presentata si capisce che ci si trova di fronte a un possibile raggiro: gli estremi corrispondono ad una signora residente nel Nord Italia che aveva presentato denuncia per truffa, quindi si trattava di dati rubati. Così l'operazione non va a buon fine e la donna se ne va, ma la bancaria e le forze dell'ordine sono convinti che i malintenzionati torneranno alla carica.

La trappola

È proprio ciò che succede: il giorno dopo un uomo chiama l'istituto bancario chiedendo un appuntamento. Vuole aprire il conto e depositare un assegno, così la polizia coglie la palla al balzo. Viene organizzata la trappola con la collaborazione del personale dell'istituto. Gli agenti fingono di essere impiegati e clienti della banca e accolgono il truffatore quando entra nella filiale. In mano dell'uomo un assegno vero (non contraffatto) e un documento d'identità falso. La foto è la sua ma i dati corrispondono a un'altra persona. Vuole depositare 16mila euro e rotti sul nuovo conto.

Quattro coinvolti

A quel punto scatta il blitz: vengono bloccati sia il finto correntista che ha esibito la carta d'identità contraffatta, sia i tre compari che si trovavano all'esterno, a bordo di un'auto. Tutti erano partiti all'alba dal Napoletano per raggiungere Mestre e mettere a segno il colpo. In manette sono finiti una 36enne (anche lei con carta d'identità falsa, non è accertato se sia la stessa donna presentatasi il giorno prima), e il 32enne. Denunciati, invece, un 31enne e una 28enne, tutti con precedenti specifici. Sequestrati a bordo dell'auto dagli agenti del commissariato diversi documenti falsificati (soprattutto carte d'identità), assegni e telefoni cellulari su cui saranno avviate indagini per far luce su eventuali altri colpi messi a segno dal gruppo.