"Suo figlio ha avuto un incidente": anziana derubata di tutti i gioielli

Chiamano per avvisare che un parente ha subìto un grave incidente e che ha bisogno immediato di soldi. E’ questo il copione che da qualche giorno si ripete a Mestre e le vittime sono sempre persone anziane. Tre tentativi di truffa sono già stati denunciati alla polizia nell’ultima settimana. Una, invece, è andata a segno mercoledì mattina.

Chiedono fino a 5mila euro

Dall’altro capo del telefono, a chiamare è spesso un fantomatico avvocato che chiede del denaro - anche fino a 5000 euro - per risolvere al più presto l’inconveniente. In due casi le vittime, dalla fretta di incassare la somma da parte del finto avvocato, hanno preso tempo e sono riuscite a contattare i propri cari, appurare che stessero bene, e a sventare la truffa. I truffatori, tuttavia, non mollano, e mercoledì mattina, dopo la consueta telefonata, si sono recati a casa di un’anziana signora e, dopo averla distratta con una scusa, le hanno sottratto dei gioielli in oro che la stessa teneva in casa.