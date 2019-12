Trovato il corpo senza vita di un uomo

Alle 7 e mezza di oggi, domenica 22 dicembre, in corrispondenza dello svincolo per inversione di marcia di via della Libertà situato all’altezza del cavalcavia di Mestre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, italiano, 75enne residente a Mestre. Ferito al capo, probabilemnte a causa di una caduta dal sottopasso pedonale. Dai rilievi del medico legale non sono stati evidenziati segni di colluttazione o di violenza fisica. Sono in corso tutti gli approfondimenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica del fatto.

Policlinico San Marco

La polizia è intervenuta anche nella serata di sabato 21 dicembre, alle 19, al Policlinico San Marco di Mestre dove un’anziana, lì ricoverata per una grave malattia, è morta dopo essere precipitata dal quinto piano della struttura. I sanitari, dopo tentativi di rianimazione, ne hanno constatato il decesso. Non sono stati evidenziati segni di colluttazione o di violenza fisica. Sono in corso tutti gli approfondimenti per ricostruire l’esatta dinamica del fatto.