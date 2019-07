Fughe e inseguimenti: recuperate due delle auto rubate da Campello Motors

I carabinieri la scorsa notte, dopo un rocambolesco inseguimento in località Campalto, hanno intercettato e recuperato una delle tre auto rubate giovedì notte dai saloni della concessionaria Campello Motors di Mestre. Si tratta di una Fiat 500 Abarth. A bordo c’erano due persone che, alla vista della pattuglia, accelerando improvvisamente, hanno iniziato ad effettuare una serie di manovre pericolose per sfuggire al controllo. I carabinieri sono riusciti a bloccare la folle corsa dell’Abarth all’altezza di via Passo Campalto, scongiurando eventuali incidenti. I due che erano a bordo sono scappati a piedi verso le campagne limitrofe.

Pochi minuti prima, un’altra delle auto rubate alla concessionaria, una Alfa Romeo Giulia, era stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri di Mira. I militari l'hanno riconosciuta l’autovettura e la targa e hanno provato a inseguirla, ma il conducente è riuscito a far perdere le sue tracce. Il terzo veicolo, sempre una Alfa Romeo Giulia, è stato invece recuperato a Merano (BZ), dai carabinieri dopo un lungo inseguimento. A bordo c’erano 5 giovanissimi, quattro dei quali sono riusciti a darsi alla fuga. Il conducente, un minorenne straniero, ha colpito con pugni e calci i militari ma è stato bloccato e denunciato.