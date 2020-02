Trabacolo Concordia, forse può ancora diventare un museo galleggiante

Destino incerto quello del Trabacolo Concordia (imbarcazione da pesca tipica del medio e alto mar Adriatico) arenato nella baia di Forte Marghera: ormai fa acqua da tutte le parti. «Probabilmente irrecuperabile per la navigazione: servirebbe un buon maestro d'ascia per rimetterlo in sesto e fondi per il recupero». A muoversi a suo favore è il consigliere di Municipalità Paolo Cuman. «Si era parlato di un suo recupero ma finora non se ne è fatto nulla», dice Cuman. Per sua bellezza e la sua storia, vederlo affondare lentamente non è una resa facilmente accettabile, specie per chi ama le barche tradizionali. Una possibilità per il trabaccolo forse c'è ed è quella, spiega il consigliere, che «diventi un museo galleggiante». Ma servirebbe correre ai ripari prima possibile.

Tempo fa era alla Giudecca poi si era tentato di portarlo al museo di Battaglia Terme. È al Forte da circa una settimana o poco più. Domenica prossima probabilmente ci sarà un raduno di barche davanti al Trabacolo per sollecitare gli interventi necessari alla sua salvaguardia. «Ancora sei mesi senza far nulla e lo perdiamo - dice il consigliere Maurizio Crovato - Mi piange il cuore a vederlo in questo stato».