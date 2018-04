Segnalazioni degli automobilisti: "Perché via Martiri è chiusa?". In corso test all'autovelox

Chiusura alternata a riaperture che hanno creato qualche disagio alla circolazione stradale e, soprattutto, hanno indotto diversi automobilisti a chiedersi il motivo per cui via Martiri della Libertà a Mestre fosse stata chiusa al transito. Il motivo è presto detto: erano in corso da parte di una ditta specializzata alcuni test dopo una ritaratura e una nuova messa a punto dell'autovelox situato vicino al sovrappasso.

Chiusure temporanee

Per capire se la registrazione delle velocità erano precise si è reso necessario far transitare davanti all'occhio elettronico, in direzione Terraglio, più volte un veicolo a velocità diverse, anche superiori al limite. Per motivi di sicurezza, dunque, in quei momenti si è reso necessario evitare che altri veicoli si trovassero in corsia. Per il tempo necessario (l'intervento è comunque durato più di un'ora) gli automobilisti sono stati deviati su via San Donà e via Pasqualigo.