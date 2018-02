Parcheggi "intelligenti" in centro a Mestre, al via i test: si parte da via Tasso

Dopo i test, ora il via alla sperimentazione. Come riporta la Nuova, la sosta intelligente parte da via Tasso, dove giovedì sono stati ridipinti i posteggi con le strisce blu e sono stati installati i sensori da mettere in prova per valutare la bontà del progetto per la città di Mestre. Si tratta di un progetto ambizioso, che dovrebbe portare all'installazione di sensori in oltre 800 parcheggi "blu" della zona attorno a Piazza Ferretto (la cosiddetta zona rossa), oltre che in 42 stalli per disabili e oltre 1000 tra il quartiere Piave e Corso del Popolo.

25 sensori di prova

I sensori sono stati posizionati sull'asfalto, ora serviranno delle prove per testarne l'efficacia e capire se davvero il software funzionerà a dovere e potrà facilitare la vita agli ausiliari del traffico, come negli intenti iniziali del progetto. I cilindri installati sono stati in tutto 25, l'obiettivo, se tutto andrà secondo previsione, quello di avviare l'installazione definitiva a partire dal mese di aprile.

Un'app allo scopo

Il bando di gara è stato assegnato alla Project Automation, azienda di Monza, che avrà il compito di installare circa 2mila sensori. Ogni stallo in futuro sarà numerato e sarà sufficiente digitarlo nell'app Avm per poter pagare la sosta direttamente col proprio smartphone. Si tratterà di un servizio molto utile anche per la cittadinanza che si muove solitamente in auto: l'applicazione, infatti, permetterà prima di arrivare in loco di sapere se e quanti parcheggi liberi ci sono, oltre a garantire il prolungamento della sosta senza dover tornare fino alla propria automobile.