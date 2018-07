Tre nomi "eccellenti" per l'M9: fase finale nella scelta del direttore del museo di Mestre

Presto l'M9 avrà il suo direttore. lI Consiglio di amministrazione della Fondazione di Venezia si è riunito venerdi e ha recepito la terna di nomi scelta dalla Commissione in base alla valutazione dei curricula ricevuti e dei colloqui svolti nei giorni scorsi.

Nuova Fondazione

Il CdA ha dato mandato al presidente, Giampietro Brunello, ed al consigliere componente della Commissione, Amerigo Restucci, di dare il via alle trattative per definire i dettagli contrattuali ed arrivare alla firma del contratto. “La terna – spiega Brunello - contiene profili di eccellenza e comprovata esperienza. Ora inizia la fase di negoziazione". Nel corso del CdA è stata recepita l’indicazione del Consiglio per la costituzione della Fondazione M9, cui verrà affidata la gestione del museo. Si tratterà di una fondazione che risponde ai criteri forniti dal Mibact e dall’Icom, International Council of Museums, la principale organizzazione internazionale che rappresenta i Musei e i suoi professionisti.