Tenta di derubare una donna per strada, lei lo scopre e lo insegue: intercettato dalla polizia

Non si è lasciata intimidire dal tentativo del ladro, anzi. Si è messa al suo inseguimento, permettendo ai poliziotti di raggiungerlo. E' successo venerdì pomeriggio: un uomo sulla cinquantina, poco dopo le 13, si avvicina alla signora per strada, in via Poerio, mentre quest'ultima è intenta a fumare una sigaretta. Furtivamente il ladruncolo mette le mani nella borsetta della donna, cercando invano di portarle via qualcosa.

Arrestato il giorno prima

La vittima però si accorge di ciò che sta succedendo e l'uomo decide di fuggire via, subito inseguito da lei che nel frattempo allerta il 113. Le volanti arrivano pochi minuti dopo ed individuano il malvivente in via Fiume, bloccandolo. L’uomo, H.R. 46enne marocchino, risulta già arrestato appena 24 ore prima per aver tentato di rubare dalle auto parcheggiate in viale san Marco. All’esito dell’udienza il giudice aveva convalidato l’arresto e rinviato l’udienza, disponendo il divieto di dimora nel comune. Inevitabile, inoltre, una denuncia in stato di libertà per tentato furto aggravato.