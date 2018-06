Tenta di colpire gli agenti, in quattro per ammanettarlo: 22enne agli arresti domiciliari

Inseguito dalla polizia locale, nella notte fra martedì e mercoledì, un cittadino nigeriano 22enne, sospettato di aver preso parte ad una violenta lite con due cittadini italiani, ha tentato di colpire i vigili, in via Piave.

Ammanettato

È stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ma sono serviti ben quattro agenti per ammanettarlo e trasferirlo nella cella di sicurezza del Comando generale. Una volta fermato, in sella ad una bicicletta, il 22enne è andato subito in escandescenze. In passato era stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per ben tre volte, e aveva un precedente per rissa e lesioni personali. È apparso mercoledì davanti al giudice che, dopo avere convalidato l'arresto, ha disposto la sua collocazione agli arresti domiciliari, in attesa del processo, che si terrà nei prossimi giorni.