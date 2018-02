Ambulatorio nutrizionale e sostegno: più accoglienza in Radioterapia all'Angelo

Si rafforzano i servizi dedicati ai pazienti che devono sottoporsi a cure pesanti, all'ospedale dell'Angelo di Mestre. "I pazienti candidati a trattamento radioterapico esclusivo, o associato a chemioterapia, possono presentare uno stato nutrizionale compromesso prima di iniziare le cure, o un peggioramento del loro stato nutrizionale, come conseguenza. Per garantire agli utenti in cura un supporto adeguato è stata attivata una collaborazione con la Gastroenterologia", spiega il primario della Radioterapia, Imad Abu Rumeileh. E associato a questo anche un'unità di sostegno psicologico.

Avapo

Sono i volontari a garantire la presenza di 2 specialiste sul fronte della psicologia applicata al settore delle malattie oncologiche. Le ‘psiconcologhe’, che opereranno all’Angelo ogni lunedì dalle 9 alle 13, e saranno a disposizione dei pazienti della Radioterapia, ma anche dei familiari dei malati, e se necessario, offriranno il loro supporto anche agli stessi operatori, in un ambiente in cui anche per loro è forte la pressione psicologica”.

Alimentazione

Dal punto di vista nutrizionale Il progetto, affidato alla dottoressa Grazie Pilone, in collaborazione con la dietiste Stefania Rebuffe e Renata Fortunato, mette a disposizione del malato oncologico un ambulatorio dedicato alla valutazione dei pazienti e al supporto nutrizionale personalizzato, importante per affrontare il percorso di terapie programmate. L’ambulatorio risponde alle sollecitazioni delle “Linee di indirizzo” sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici della Conferenza Stato Regioni.

Accoglienza

Le specialiste psicologhe impegnate in reparto e l’ambulatorio nutrizionale si inseriscono in un più vasto quadro di accoglienza del paziente. Questi progetti infatti si sommano a quelli già realizzati nell’Unità Operativa e su cui sono spese altre associazioni dei pazienti e dei familiari: “E’ un impegno corale che il reparto e l’ospedale accolgono con gratitudine – commenta il direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben – e che recentemente ha portato anche a ‘riempire di colore’ gli ambienti in cui si effettua la procedura radioterapica, che è estremamente delicato, e ospita soggetti fragili che devono affrontare cure impegnative sia sul versante fisico che su quello emotivo”.

Gli spazi dell’Unità Operativa, collocati al piano 1 dell’ospedale dell’Angelo, sono stati trasformati grazie alla collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (Lilt) di Mestre: ogni parete ora accoglie i pannelli dipinti dalla pittrice Clarice Renier, che ha dato loro colore con l’obiettivo di innescare senso di benessere e rilassamento nei pazienti in attesa.

I numeri

Nel corso del 2017 sono stati 1556 i pazienti trattati nell’Unità Operativa di Radioterapia. Sono stati 1634 i trattamenti complessivi (qualche utente ha avuto bisogno di più trattamenti per patologie multiple), di cui 253 effettuati su pazienti provenienti da altra Ulss. Le sedute di trattamento sono state complessivamente 21.916. Nel 25% dei trattamenti effettuati sono state utilizzate le tecniche più avanzate di radioterapia: IGTR, cioè radioterapia guidata da immagini TAC; IMRT e VMAT, cioè sistemi di radioterapia con intensità modulata ad archi volumetrici, che indirizza il flusso con grande precisione. Il numero di interventi è cresciuto sensibilmente negli ultimi anni, con la riorganizzazione messa in campo dal primario. Nel corso del 2017, questi i tumori trattati con più frequenza nell’Unità Operativa:tumore della mammella: 426, metastasi scheletriche: 279, tumore all’apparato genitale maschile (prostata): 240, tumori gastroenterici: 101, tumori di capo-collo: 86, metastasi cerebrali: 86, tumori del polmone: 76.