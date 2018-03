Tragedia in centro a Mestre, un uomo si lancia dal quarto piano di una palazzina

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato la mattina di sabato in centro a Mestre, all'inizio di viale Garibaldi, a due passi da via Palazzo e dalla piazza. Stando ai primi rilievi effettuati, l'uomo, di 76 anni, si sarebbe lanciato nel vuoto dal quarto piano della palazzina in cui viveva, rimanendo ucciso nel violento impatto.

I soccorritori l'hanno trovato sopra il tetto dei garage posti al piano terra. L'allarme è stato lanciato verso le 7, dopodiché sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco insieme alle pattuglie di polizia. Al personale intervenuto non è rimasto che constatare il decesso dell'anziano. Ulteriori accertamenti sono in corso.