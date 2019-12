Striscione in memoria del 50. anniversario della strage di Piazza Fontana

Hanno voluto dire alla città che non dimenticano e che conoscono la storia e cos'è successo in questo paese. Striscione studentesco in memoria del 50. anniversario della strage di Piazza Fontana, giovedì, in piazzale Cialdini, a Mestre. «Solo nel 2005 sono stati indicati dei risponsabili e riconosciuta la matrice fascista con la complicità di servizi segreti deviati - sottolineano - Per noi è fondamentale ricordare in questo occasione che l'attentato di piazza Fontana ha visto parte della sua realizzazione pratica nella nostra città ad opera dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo. In un momento come questo, in cui i movimenti neofascisti stanno riprendendo vita, i recenti sequestri di armi ad organizzazioni neofasciste lo dimostrano, c'è bisogno di ribadire i valori su cui si basa la nostra società: antifascismo e solidarietà sono valori fondanti del nostro essere e crediamo che a paritre dalle scuole si debba rimettere al centro la storia antifascista di questo paese per mantenere e implementare gli anticorpi ad ogni forma di discriminazione e fascismo».