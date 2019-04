Cocaina al parco San Giuliano: due pusher arrestati

Due spacciatori sono stati arrestati in flagrante a Mestre nell'area del parco San Giuliano. L'operazione è stata portata a termine ieri sera dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia locale, impegnati in servizi di controllo del territorio con il supporto del 4° Battaglione mobile. Gli uomini in divisa avevano notato dei movimenti sospetti in zona e le loro attenzioni si sono concentrate in particolare su due giovanissimi: D.L., classe 2002, e M.E., di quattro anni più grande, originari dell’Albania e gravitanti a Mestre ma senza fissa dimora.

Arresto

I militari hanno appurato che i due avevano creato un punto di appoggio dalla parte del bar San Giuliano e delle vicine fermate dei mezzi pubblici, in prossimità dell’ingresso del parco. Al momento opportuno i carabinieri sono piombati sui due ragazzi, che hanno tentato inutilmente di scappare. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 40 grammi di cocaina e circa mille euro in contanti. A quel punto sono stati accompagnati alla caserma di via Miranese e poi rinchiusi: il maggiorenne in camera di sicurezza e l'altro nel carcere minorile, in attesa del processo per direttissima.