I residenti "scoprono" un giro di cocaina: arrestati due spacciatori

Si erano trasferiti in quell'appartamento da qualche mese e fin da subito i loro vicini di casa avevano notato un continuo viavai. Gente che entrava ed usciva a tutte le ore del giorno, intrattenendosi solo qualche minuto: segno che in quell'abitazione c'era qualcosa di sospetto. Sono stati proprio i residenti a informare i carabinieri che, dopo settimane di appostamenti e pedinamenti e grazie all'aiuto del nucleo cinofili della polizia locale di Venezia, venerdì pomeriggio hanno effettuato un blitz nell'appartamento e arrestato i due inquilini.

Gli appostamenti

Si tratta di E.N. e X.K., entrambi albanesi di 24 e 20 anni e irregolari, che avevano messo in piedi un piccolo giro di spaccio in via Monte Nero, nel quartiere Piave. I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno seguito i movimenti della coppia, che si spostava soprattutto tra via Piave e la stazione, e quelli dei clienti dentro e fuori dalla casa. Fino a venerdì pomeriggio, quando hanno fermato un acquirente che aveva appena comprato della cocaina.

Il blitz

Dopo averlo identificato, sono entrati nell'abitazione al cui interno hanno trovato oltre 200 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, e un vero e proprio kit per il confezionamento e la vendita: bilancino di precisione, buste di plastica e scatole di vicarbonato per tagliare la sostanza. Sono stati sequestrati anche mille euro e i due pusher sono finiti in manette. Questi arresti - spiegano dal comando - sono stati possibili grazie al continuo monitoraggio del territorio. «Non esiste l'operazione del secolo - aveva già sottolineato in più occasioni il comandante provinciale dei carabinieri Claudio Lunardo - ma solo la continuità dei servizi e del controllo del territorio e quello della lotta allo spaccio è un fenomeno che va arginato con la costanza e determinazione d’azione».

