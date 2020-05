Coco fiuta la droga, pusher bloccato e denunciato

E' stata bloccata ogni via di fuga, poi è entrata in azione Coco, il cane antidroga della polizia locale, che ha contribuito a fermare lo spacciatore. ieri mattina, verso le 11, un 30enne gambiano è stato denunciato nell'area esterna del parco albanese.

L'uomo, noto pusher, si trovava seduto sul marciapiede di fronte al Liceo Giordano Bruno, nelle vicinanze di via Motta. Gli agenti hanno subito messo in sicurezza ogni possibile via di fuga del sospetto, per poi lasciare "via libera" a Coco, che da subito ha puntato la parte posteriore dei pantaloni del 30enne. Il fiuto di Coco è andato ancora una volta a segno: il pusher nascondeva 13 dosi di marijuana pronte per essere spacciate negli slip.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 30enne è stato sottoposto ad accertamenti, con il prelievo delle impronte e fotosegnalazione: è risultato dimorare in una struttura di accoglienza e avere a suo carico precedenti per spaccio e violenza privata. E' stato denunciato.