La cocaina nascosta sotto il letto, arrestato spacciatore. Denunciata la compagna

I carabinieri lo hanno fermato per un semplice controllo tra via Piave e via Carducci, non lontano dal suo appartamento, ma lo stavano tenendo d'occhio da un po'. Quell'uomo era sospettato di aver messo in piedi un giro di droga. E, infatti, quando hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione hanno trovato della cocaina. Poco più di 23 grammi all'interno di un vasetto di plastica nascosto sotto il letto della sua camera. Di questi, 5,3 grammi erano già stati suddivisi in dosi confezionate in involucri in plastica, pronte per essere vendute.

La droga era immersa in sali deumidificanti ed è stato sequestrato anche vario materiale per il confezionamento insieme a un paio di forbici, un cucchiaino e rotoli con ritagli in cellophane e fildiferro ricoperto in plastica. Inevitabili, a quel punto, le manette per l'uomo, Carlos Maximo Escalona Guillen, cubano di 32 anni. Nei guai è finita anche la compagna che non era presente al momento della perquisizione ma che è stata comunque denunciata.

"Un'operazione che dimostra che il contrasto allo spaccio in via Piave non si è fermato - spiega il maggiore Antonio Bisogno, comandante dei carabinieri della compagnia di Mestre -. Lo spaccio non è solo opera di nordafricani ma c'è una sorta di "sottobosco" che vede coinvolti anche soggetti meno visibili ma altrettanto pericolosi che vendono droga tra le mura domestiche".