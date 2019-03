Stretta sui controlli in via Piave: arrestato spacciatore nigeriano

Gli agenti lo stavano oasservando da lontano. Lui non se n'è accorto e ha incontrato due clienti: prima, un 25enne mestrino e poi un 24enne siciliano. A entrambi ha venduto della cocaina e, poco dopo, la polizia locale lo ha fermato. A finire in manette, tra via Piave e via Fiume, un 24enne nigeriano. Il pusher, giunto in Italia a Lampedusa nel 2013, era già stato denunciato per spaccio anche in Lussemburgo e il 4 marzo scorso era stato segnalato sempre per compravendita di droga a Mestre. Nel frattempo il sospetto era transitato anche per Foggia e Novara.

Il giovane è stato fermato nell'ambito di una serie di controlli che la poliziamunicipale in questi giorni ha rinforzato soprattutto nella zona della stazione ferroviaria. «Le attività identificative delle pattuglie stanno dimostrando che i pusher presenti ora in via Piave sono in possesso di permessi di soggiorno per motivi umanitari o sono ricorrenti avverso a provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno - spiega il commissario capo Gianni Franzoi, responsabile del Servizio di Sicurezza urbana - Si tratta di quasi tutti cittadini nigeriani, molti dei quali in arrivo in treno da Padova».

Le radiomobili in servizio in via Piave hanno l'obiettivo di garantire la sicurezza, allontanare gli spacciatori e mandare a monte ogni possibile compravendita tra spacciatori e acquirenti, identificando anche i clienti. «Con il nuovo Regolamento di Polizia urbana sia clienti che pusher, oltre alle sanzioni penali e amministrative previste dal Testo Unico sulle sostanze stupefacenti, saranno anche assoggettati a severa sanzione pecuniaria - continua il commissario capo Franzoi - questo in quanto si rende necessario agire anche sul contrasto della domanda, oltre che a quello dell'offerta di sostanze».