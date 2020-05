Spacciatore in fuga in sella a una bici, ma si ritrova in trappola: arrestato

Alla vista della pattuglia ha cercato di fuggire in sella alla sua bici, ma poche centinaia di metri e si è trovato circondato. Un uomo di 51 anni è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre, dopo che dalla perquisizione si è scoperto che in un calzino nascosto nella biancheria intima nascondeva 37 involucri contenenti marijuana.

A notarlo per prima è stata una pattuglia della polizia locale, impegnata in un controllo di via Cappuccina. Il 51enne durante la fuga verso la stazione dei treni ha lasciato cadere altri tre involucri di marijuana. Tempo pochi secondi ed è arrivata in supporto ai vigili anche una volante della polizia, ed ecco che l'uomo è rimasto intrappolato. Dopo l'arresto lo spacciatore, con un precedente di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, ha trascorso la notte nella cella di sicurezza della questura ed è poi stato portato davanti al giudice per l'udienza di convalida.

